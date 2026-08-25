Detektiv Conan
Folge vom 25.08.2026: Mord im Theater (1)
24 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Eine Wandertheatergruppe ist in Beika zu Besuch. Tamanosuke, der Anführer, lädt Conan, die Detective Boys, Ran und Sonoko zur Generalprobe ein. Im Theater werden die Jungs Zeugen, wie Tamanosuke vom Autor der Gruppe, Herrn Chikaishi, zusammengeschlagen wird. Herr Chikaishi, der die Mitglieder der Gruppe mit seinen Launen schikaniert, setzt sich schließlich durch. Doch während der Generalprobe, die Conan und die Detective Boys verfolgen, wird Chikaishi hinter der Bühne ermordet.