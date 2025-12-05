Die Abrechnung: Der Promi-Showdown
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Die Abrechnung: Der Promi-Showdown
Acht Promi-Duos erhalten die Chance, sich den Konflikten ihrer Vergangenheit zu stellen. Die Promis wissen im Voraus nicht, worauf sie sich einlassen und dass sie auf ihren Erzrivalen treffen werden. In einem Haus mitten im Nirgendwo müssen sie ausgerechnet mit diesem Streitgegner zusammenleben und sogar ein Team bilden, um die Herausforderungen zu meistern. Aus Dauerclinchern wird ein Doppelpack wider Willen. Welches Duo sichert sich am Ende das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro?
Zickereien, Zank und Zähne fletschen: Ring frei für das Reality-Format mit einer gehörigen Portion Zündstoff! Bei "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" treffen Promis aufeinander, die sich eigentlich nicht mehr in die Augen sehen können, weil es bei ihnen in der Vergangenheit ordentlich gekracht hat. Und es kommt noch besser: Die zerstrittenen Stars müssen nun auch noch als Teams zusammenarbeiten. Das Ganze spielt sich in einem abgelegenen Haus ab. Dort meistern die acht Streithahn-Duos gemeinsam die Herausforderungen der Show. Wer als Team funktioniert, hat Chancen auf ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.
In den Spielen ist nicht nur Stärke, Geschicklichkeit und Taktik gefragt, sondern auch Teamfähigkeit. Welchem Duo gelingt es, unter diesen schwierigen Bedingungen und vor laufenden Kameras, jahrelange Konflikte aufzuarbeiten? Bei wem eskaliert der Streit nur noch?
Sendetermine und Folgenübersicht: So siehst du "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" im TV und online im Stream kostenlos auf Joyn
Sei dabei, wenn Stars mit ihren größten Feinden und Feindinnen konfrontiert werden. Ab dem 6. November laufen insgesamt fünf Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und parallel dazu sowie im Nachgang kostenlos auf Joyn.
Folge 1: Donnerstag, 6. November 2025, 20:15 Uhr - auf ProSieben und Joyn
Folge 2: Donnerstag, 13. November 2025, 20:15 Uhr - auf ProSieben und Joyn
Folge 3: Donnerstag, 20. November 2025, 20:15 Uhr - auf ProSieben und Joyn
Folge 4: Donnerstag, 27. November 2025, 20:15 Uhr - auf ProSieben und Joyn
Folge 5: Donnerstag, 4. Dezember 2025, 20:15 Uhr - auf ProSieben und Joyn
Folge von "Die Abrechnung" verpasst? So siehst du alle Episoden in der Wiederholung
Konntest du mal eine oder mehrere Folgen von "Die Abrechnung" nicht anschauen, hast du keinen Nachteil. Denn alle bisher gelaufenen Episoden der Staffel stehen dir jederzeit kostenlos auf Joyn zum Abruf bereit. Egal, ob auf dem Tablet, auf dem Smartphone oder dem Fernseher. So bist du über jede Eskalation und jede Versöhnung im Haus immer auf dem Laufenden.
Prominenter Cast: Alle Kandidat:innen von "Die Abrechnung" auf einen Blick
Wer ständig Blitze fliegen lässt, hat keinen kühlen Kopf für die Herausforderungen, denen sich die Duos in der Show stellen müssen. Wem gelingt es, zu kooperieren statt gegeneinander zu arbeiten?
Diese Promi-Paare stellen sich der harten Bewährungsprobe:
• Daniela Büchner und Patricia Blanco
• Lisha Savage und Eva Benetatou
• Sara Kulka und Ronald Schill
• Julian F. M. Stoeckel und Maurice Dziwak
• Verena Kerth und Giulia Siegel
Wer wird sich nach der Reality-Show verteufeln; wer wird sich versöhnen? Lass dir dieses außergewöhnlich explosive Fernsehformat nicht entgehen!
Sieh alle Folgen von "Die Abrechnung - der Promi-Showdown" kostenlos und jederzeit und überall - nur hier auf Joyn!
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