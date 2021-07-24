Die besten TV-Streiche by ProSiebenJetzt kostenlos streamen
Die besten TV-Streiche by ProSieben
Folge 1: Die besten TV-Streiche by ProSieben
184 Min.Folge vom 24.07.2021Ab 12
In "Die besten TV-Streiche by ProSieben" feuert ProSieben einen verrückten TV-Streich nach dem anderen ab. Alle gedreht mit versteckten Kameras: TV-Moderator Thore Schölermann glaubt, dass ihm in seinem Ferienhaus ein Stalker auflauert und Studentin Melanie, die in einer Bäckerei jobbt, ist den Tränen nahe, weil wirklich alles schief läuft ... Oh weh! Doch das war noch lang nicht alles. Gelacht wird bis zum Schluss.
