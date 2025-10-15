Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 5: Verliebte Borgias
51 Min.Ab 12
Der Papst zweifelt seine Entscheidung, seine Tochter mit Giovanni Sforza verheiratet zu haben, an. Lucrezia leidet unter ihrer Ehe: Ihr aggressiver Mann vergeht sich jede Nacht brutal an ihr. Trost findet sie bei Pferdeknecht Paolo, der Giovanni vorerst außer Gefecht setzt. Della Rovere versucht den französischen König gegen den Papst zu mobilisieren, nachdem Florenz und Mailand nicht zu bewegen waren. Um Ursula für sich allein zu haben, greift Cesare indessen zu harten Mitteln.
