Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Comedy Märchenstunde

Hänsel und Gretel mal anders!

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 05.12.2022
Hänsel und Gretel mal anders!

Hänsel und Gretel mal anders!Jetzt kostenlos streamen

Die Comedy Märchenstunde

Folge 1: Hänsel und Gretel mal anders!

87 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 6

Oliver Pocher, Mirja Boes, Bülent Ceylan, Patrick Lindner, Hella von Sinnen, Wigald Boning, Guido Cantz, Volker "Zack" Michalowksi, Cossu, Hans-Joachim Heist - sie alle schreiben die Märchengeschichte von "Hänsel und Gretel" in der ersten Ausgabe von "Die Comedy Märchenstunde" neu.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Comedy Märchenstunde
SAT.1
Die Comedy Märchenstunde

Die Comedy Märchenstunde

Alle 2 Staffeln und Folgen