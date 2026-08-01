Unter Gangstern in PeruJetzt kostenlos streamen
Die echten Narcos
Folge 3: Unter Gangstern in Peru
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Am Fuße der Anden in Peru floriert der Kokain-Anbau. Im sogenannten „Cocaine Valley“ werden jedes Jahr hunderte Tonnen der Droge hergestellt. Der ehemalige Agent Jason Fox reist dorthin und trifft Menschen, die vom Geld der Drogenkartelle leben. Er besucht außerdem die renommiertesten Kokainköche des Tals und begleitet auf der anderen Seite hautnah den Alltag und die Vorbereitungen einer Polizei-Eliteeinheit gegen die boomende Kokainindustrie.
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