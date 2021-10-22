Die Promis spielen "Schwerathletik" und "Laute Post"Jetzt kostenlos streamen
Die Gegenteilshow
Folge 2: Die Promis spielen "Schwerathletik" und "Laute Post"
117 Min.Folge vom 22.10.2021Ab 12
Die Welt wird wieder um 180 Grad gedreht. In einem bunten Mix aus Quiz- und Actionspielen treten pro Folge zwei Promi-Teams gegeneinander an. Sie messen sich zum Beispiel in "Schwerathletik", spielen "Laute Post" und beantworten auch in dieser Staffel in "Ja ist Nein" Fragen absichtlich falsch. Dieses Mal neu: Jedes Team hat einen Kapitän oder eine Kapitänin und besteht somit aus drei Prominenten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick