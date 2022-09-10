Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die geheime Welt ... der deutschen Luxushotels

Folge vom 10.09.2022: Die geheime Welt ... der deutschen Luxushotels

135 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 12

In dieser Folge geht es hinter die Kulissen deutscher Luxushotels. Die Reise in diese Welt ist voller Geheimnisse, die selbst viele Gäste der hochpreisigen Unterkünfte nicht kennen. Es geht u. a. in das "Hotel Vier Jahreszeiten" in Hamburg, das "Mandarin Oriental" in der malerischen Münchner Altstadt und in "Das Brenners" im Schwarzwald.

