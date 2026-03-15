Springbock und Impala: HerdenlebenJetzt kostenlos streamen
Die Könige der Wildnis
Folge 6: Springbock und Impala: Herdenleben
45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Afrika enthält vielfältige Lebensräume und beherbergt Hunderte von Arten an Säugetieren, Vögeln und Reptilien. Neben Löwen, Nashörnern, Leoparden, Büffeln und Elefanten blickt die Doku-Serie u. a. auch auf Erdmännchen, Mistkäfer, Springböcke und Impalas.
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