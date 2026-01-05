Die Landarztpraxis
Die Landarztpraxis
In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger.
Die Landarztpraxis im Streaming auf Joyn: Alle Infos zur beliebten Sat.1-Vorabend-Serie
Die Liebesgeschichten, Notfälle und Intrigen um Ärztin Dr. Sarah König ziehen seit dem Start der Serie Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann. Die erste Staffel der Serie mit Hauptdarstellerin Caroline Frier startete mit 60 Folgen, Staffel 2 hatte bereits 80 Episoden, die dritte Staffel stolze 122 Episoden. Doch Staffel 4 wird besonders: Ab dem 05. Januar 2026 können die Dramen im bayerischen Alpenvorland sogar in 240 Episoden mitverfolgt werden. Die XXL-Staffel soll das ganze Jahr über zu sehen sein. So müssen Fans nie auf ihre Lieblings-Vorabendserie verzichten. Und sogar ein Spin-Off ist geplant.
Die Serie läuft montags bis freitags um 19 Uhr in Sat.1. Staffel 4 startet am Montag, den 05. Januar 2026 und läuft mit 240 Episoden über das ganze Jahr verteilt. Auf Joyn kannst du dir die ganzen Episoden immer direkt nach der TV-Ausstrahlung ansehen. Auf Joyn PLUS+ kommst du sogar schon vor der TV-Ausstrahlung in den Genuss.
So verpasst du keine Folge und bleibst immer informiert über die neuesten Entwicklungen in Wiesenkirchen.
Die Besetzung der Landarztpraxis: Diese Stars sind dabei
Die Serie zeichnet sich durch ihre unverwechselbaren Charaktere aus. Folgende Schauspieler sind Teil der dritten Staffel:
• Caroline Frier als Dr. Sarah König
• Oliver Franck als Dr. Fabian Kroiß
• Alexander Koll als Max Raichinger
• Diane Willems als Dr. Isabelle "Isa" Kroiß
• Michael Raphael Klein als Lukas Seidl
• Alexander Milo als Julian
• Thorsten Hamer als Matti
• Christian Hoening als Dr. Georg Kroiß
• Katrin Anne Heß als Dr. Alexandra Seeberger-Kroiß
• Marion Mathoi als Resi Hinterwimmer
• Rosetta Pedone als Bianca Marino
• Antonio Putignano als Donato Marino
• Gioele Viola als Emilio Marino
• Fenja Gerhardter als Feli Marino
• Simon Lucas als Basti Raichinger
• Kai Schumann als Dr. Chris Lehmann
• Sina Zadra als Becky Lamminger
• Nina Schmieder als Dr. Ella Wagner
Das passiert in Staffel 1 der Landarztpraxis: Das große Geheimnis
Ärztin Sarah König (Caroline Frier) reist mit ihrer Tochter Leo (Katharina Hirschberg) nach Wiesenkirchen. Dort möchte sie ihrer Jugendliebe Fabian Kroiß (Oliver Franck) ein Geheimnis erzählen. Als sich die beiden begegnen, kehren alte Gefühle zurück und Sarah zögert die Beichte hinaus. Was eigentlich als Kurztrip geplant war, wird ein längerer Aufenthalt, da Sarah als Ärztin vor Ort gefragt ist. Leo verliebt sich in Basti, den Sohn des Bergretters Max.
Fabian, der eigentlich mit seiner Frau Alexandra in München lebt, unterstützt seinen kranken Vater in dessen Praxis und arbeitet dabei eng mit Sarah zusammen – sie bilden das perfekte Team. Doch Alexandra reist Fabian hinterher und versucht Sarah aus Wiesenkirchen zu vertreiben. Schwiegervater Georg soll ihr dabei helfen. Währenddessen kommen sich auch Sarah und Max näher. Kehrt Fabian mit Alexandra nach München zurück oder verändert Sarahs Geheimnis alles?
Das passiert in Staffel 2 der Landarztpraxis: Zwischen Liebe und Wahrheit
Fabian Kroiß muss sich nach einem schweren Autounfall mehreren Operationen unterziehen. Er erholt sich nur langsam, und während der Reha weicht ihm Sarah nicht von der Seite. Ihr frisches Beziehungsglück wird jedoch auf eine harte Probe gestellt.
Fabians Schwester Isa kehrt nach 20 Jahren in ihr Heimatdorf Wiesenkirchen zurück, um ihren Bruder zu unterstützen. Nach ihrer endgültigen Trennung von Daniel entscheidet sie sich, dauerhaft in Wiesenkirchen zu bleiben und als Landärztin zu arbeiten. Da erfährt Isa, dass Daniel an einer tödlichen Krankheit leidet.
Doch dann entdeckt Fabians Noch-Ehefrau Alexandra, dass Daniels angeblicher Hirntumor und die geplante Operation in den USA nur Lügen sind. Weil sie aber an die ärztliche Schweigepflicht gebunden ist, kann sie niemandem davon erzählen. Das stürzt Alexandra in ein moralisches Dilemma.
Das passiert in Staffel 3 der Landarztpraxis: Die Kraft der Krise
Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß wagen nach ihrer geplatzten Hochzeit einen Neuanfang. Gemeinsam versuchen sie, Fabians lang verheimlichte Tablettensucht zu überwinden. Doch dann wird Sarah erneut schwer enttäuscht. Ihr bester Freund Chris kommt aus Berlin nach Wiesenkirchen, um ihr beizustehen.
Auch auf Alexandra, Isa und Chris warten in der Staffel spannende Entwicklungen.
Neue Dramen und Romanzen: Das erwartet dich in Staffel 4
Ab dem 5. Januar 2026 geht es in SAT.1 und auf Joyn am Vorabend endlich wieder an den Schliersee: "Die Landarztpraxis" startet mit vielen vertrauten Gesichtern in die vierte Staffel.
Isa (Diane Willems) und Lukas (Michael Raphael Klein) wollen nach den Flitterwochen endlich mit ihrer Familienplanung beginnen. So viel sei verraten: Sie werden schneller Eltern als gedacht. Isas Bruder Fabian (Oliver Franck) ist ohne Sarah und Leo aus Italien zurückgekehrt und stürzt sich in die Arbeit in seiner Praxis - bis eine neue Frau sein Herz berührt.
Auch bei den Marinos geht es um Familienzuwachs. Bianca (Rosetta Pedone) steht kurz vor der Geburt ihres Babys, doch der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein. Verpasst Julian (Alexander Milo) womöglich die Geburt seines Kindes?
Fans dürfen sich in Staffel 4 auch auf zwei Neuzugänge freuen: Juliane Fisch kommt als "Vicky Raichinger" an den Schliersee, Ben Braun als "Simon Hilgers":
Während Max (Alexander Koll) bisher vergeblich auf eine Versöhnung mit Sohn Basti (Simon Lucas) hofft und sich mit einer unruhigen Beziehung zu Alexandra (Katrin Anne Heß) ablenkt, taucht plötzlich seine Schwester Vicky Raichinger (Juliane Fisch) in Wiesenkirchen auf. Sie möchte sich nach vielen Jahren endlich mit ihrem Bruder aussprechen, allerdings führt auch ihr gebrochenes Herz sie zurück in die Heimat. Womöglich könnte der geheimnisvolle Simon (Ben Braun), der die Marinos in der Alten Post unterstützt, sie den Kummer schnell vergessen lassen.
Berge und Seen: Das sind die Drehorte der Landarztpraxis
Eingebettet in die idyllische Kulisse der bayerischen Voralpen wirken die Geschichten um Dr. Sarah König noch bewegender. Hauptschauplatz der Serie ist die Gemeinde Schliersee in der Region Miesbach. Einige Szenen spielen jedoch auch in Bayrischzell, am Spitzingsee und in Fischbachau.