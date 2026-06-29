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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Willkommen im Sonnenhof

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 29.06.2026
Willkommen im Sonnenhof

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 1: Willkommen im Sonnenhof

34 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Lilli kehrt an den Sonnenhof zurück, um ihn wieder zu eröffnen und zu dem Zuhause zu machen, der er einmal für ihre Familie war. Doch ihre Idee kommt nicht bei all ihren Geschwistern gut an. So bricht die alte Rivalität mit ihrer Schwester Julia, die den Gasthof verkaufen will, wieder auf. Während Lilli jedoch optimistisch die Hoffnung nicht aufgibt, auch ihre Schwester noch ins Boot zu holen, ahnt sie nicht, dass ihr geheimer Schwarm ausgerechnet Julias Ehemann ist.

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