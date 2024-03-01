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Die neuen Abenteuer des He-Man

Der Schlüssel zum Schild

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 01.03.2024
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Die neuen Abenteuer des He-Man

Folge 4: Der Schlüssel zum Schild

22 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Prinz Adam bestreitet sein neuestes Abenteuer in der Zukunft. Auf dem Planeten Primus muss er sich einigen Herausforderungen stellen, denn die Bewohner werden von gefährlichen Mutanten heimgesucht. Schon bald trifft er auch auf seinen Erzfeind Skeletor, der sich mit den Gegenspielern verbündet und schon bald zu deren Anführer aufsteigt. Können He-Man und seine Unterstützer das Böse bezwingen?

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