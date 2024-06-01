Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die neuen Abenteuer des He-Man

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 01.06.2024
Folge 9: Der Kampf ums Schwert

23 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12

Prinz Adam bestreitet sein neuestes Abenteuer in der Zukunft. Auf dem Planeten Primus muss er sich einigen Herausforderungen stellen, denn die Bewohner werden von gefährlichen Mutanten heimgesucht. Schon bald trifft er auch auf seinen Erzfeind Skeletor, der sich mit den Gegenspielern verbündet und schon bald zu deren Anführer aufsteigt. Können He-Man und seine Unterstützer das Böse bezwingen?

ProSieben MAXX
