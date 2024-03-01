Die Kraft des KristallsJetzt ohne Werbung streamen
Die neuen Abenteuer des He-Man
Folge 6: Die Kraft des Kristalls
23 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Prinz Adam bestreitet sein neuestes Abenteuer in der Zukunft. Auf dem Planeten Primus muss er sich einigen Herausforderungen stellen, denn die Bewohner werden von gefährlichen Mutanten heimgesucht. Schon bald trifft er auch auf seinen Erzfeind Skeletor, der sich mit den Gegenspielern verbündet und schon bald zu deren Anführer aufsteigt. Können He-Man und seine Unterstützer das Böse bezwingen?
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