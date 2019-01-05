Die Promi-Darts-WM 2019Jetzt kostenlos streamen
Die Promi-Darts-WM
Folge 2019: Die Promi-Darts-WM 2019
278 Min.Folge vom 05.01.2019Ab 12
Bereits zum dritten Mal lädt ProSieben zur "Promi-Darts-WM" und lässt sechs internationale Weltklasse-Spieler an der Seite von Prominenten gegeneinander antreten - live aus dem Kölner Maritim-Hotel. Mit dabei sind zahlreiche Profis aus der aktuellen Top Ten der PDC-Weltrangliste, u. a. Michael van Gerwen, Peter Wright und Gary Anderson. Bei den Promis treten u. a. Lilly Becker, Rafael van der Vaart und Patrick Esume an. Welches Promi-Profi-Gespann trifft voll ins Rote?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick