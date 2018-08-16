Starbugs Comedy: Tinu Burtscher vs. Fäbu BergerJetzt kostenlos streamen
Die Promi Griller
Folge 8: Starbugs Comedy: Tinu Burtscher vs. Fäbu Berger
16 Min.Folge vom 16.08.2018Ab 12
Und jetzt begrüssen wir: Starbugs Comedy! Tinu Burtscher und Fäbu Berger vertreten das Schweizer Komiker- und Kabarett-Trio. Wer von den beiden kann nicht nur das Publikum, sondern auch die taffe Jury von seiner Kreation überzeugen?
