Die Promi Griller

SAT.1Staffel 6Folge 8vom 16.08.2018
16 Min.Folge vom 16.08.2018Ab 12

Und jetzt begrüssen wir: Starbugs Comedy! Tinu Burtscher und Fäbu Berger vertreten das Schweizer Komiker- und Kabarett-Trio. Wer von den beiden kann nicht nur das Publikum, sondern auch die taffe Jury von seiner Kreation überzeugen?

SAT.1
