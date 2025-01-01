Die Promi Padel WM
Wenn Mats Hummels wieder in München spielt, steht ProSieben am Platz. Wenn Mischa Zverev den Schläger schwingt, ist ProSieben vor Ort. Wenn Christoph Kramer um den WM-Titel kämpft, ist ProSieben am Ball. Und wenn Younes Zarou nichts zu lachen bieten will, schaut ProSieben genau hin. Heute findet die erste "Promi Padel WM" live aus dem SAP Garden in München statt. 16 Promis kämpfen in Zweier-Teams um den Einzug ins große Finale und um den ersten Titel bei der "Promi Padel WM".