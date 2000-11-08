Die Rettungsflieger
Folge 7: Alle für Einen
In einem trocken gelegten Schwimmdock findet ein Fotoshooting statt: junge, dürre Mädchen im futuristischen Designerlook. Modeschöpfer Jonathan kann sich gar nicht satt sehen an der Wirkung seiner Kreation. Model Jessica ist dieser schweißtreibenden Arbeit nicht gewachsen. Sie stolpert auf der Zickzacktreppe, Jonathan stürzt vor Schreck hinterher und verletzt sich schwer. Dieser Alarm kommt den Rettungsfliegern ausnahmsweise gelegen. Denn Torsten muss gerade eine Standpauke von Oberarzt Kettwig über sich ergehen lassen. Es gab eine Dienstaufsichtsbeschwerde, weil sich Torsten bei einem der letzten Einsätze mit einem Paparazzo angelegt hat. Ein alter Mann, der der Überzeugung ist, nicht mehr lange zu leben, trägt den Rettungsfliegern seinen letzten Willen auf. Er hat zwei Söhne, die bis aufs Blut miteinander zerstritten sind. Alex soll ihnen einen Brief übergeben. Dass mit diesem Auftrag eine kleine Finte verbunden ist, stellt sich allerdings erst später heraus. Zuvor wird das Team auf eine Pferdekoppel gerufen. Dort hat eine Gruppe von Jugendlichen Schreckschusswaffen an Pferden ausprobiert. Die Rechnung haben sie allerdings ohne den Besitzer der Tiere gemacht. Der schießt zurück, und zwar scharf.
