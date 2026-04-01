Manipuliert und benutztJetzt ohne Werbung streamen
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Folge 4: Manipuliert und benutzt
40 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe. Einer brutalen Bankräuberbande gelingt beinahe das perfekte Verbrechen. Die Polizisten ahnen nicht, dass der Kopf hinter der Aktion selbst ein Bankangestellter ist.
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