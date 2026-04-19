Kunstraub aus LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Folge 5: Kunstraub aus Leidenschaft
39 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe. Als ein Meisterwerk Picassos entwendet wird, bleibt den Ermittlern ein Zeitfenster von 24 Stunden, um den Dieb zu fangen. Die Beamten wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der Picasso-Raub nur ein Teil eines groß angelegten Kunstraubs ist.
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