Die Tudors
Folge 9: Folge 9
55 Min.Ab 16
Das vorgeschrittene Alter und verschiedene Krankheiten setzen Henry VIII. merklich zu. Daher setzt er sich gegen den Bischoff kaum zur Wehr, der Königin Catherine Parr der Ketzerei bezichtigt. Die politischen Entwicklungen sorgen weiterhin für Aufruhr. Denn Earl von Surrey verliert Hunderte von Soldaten in einer Schlacht in Frankreich und gefährdet so Henrys militärischen Erfolg in Boulogne. Doch das sind nicht die schlimmsten Nachrichten ...
Genre:Historisches Drama
Produktion:IE, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland
