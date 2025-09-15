Zum Inhalt springenBarrierefrei
51 Min.Ab 12

Während sich ein Krieg mit Frankreich anbahnt, heiratet Henry VIII. die attraktive Witwe Catherine Parr. Seine sechste Ehefrau erweist sich als eine fähige und angesehene Königin und Stiefmutter. Charles Brandon wird zum Befehlshaber der englischen Armee ernannt, mit der er in Frankreich einmarschieren soll. Unterdessen werden Charles' Abgesandte, mit dem Henry VIII. eine Allianz geschlossen hat, in großem Stil am englischen Hof unterhalten.

