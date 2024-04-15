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Die Waltons

John-Boy und sein Buch

Staffel 5Folge 25vom 15.04.2024
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Die Waltons

Folge 25: John-Boy und sein Buch

43 Min.Folge vom 15.04.2024Ab 6

Endlich ist es so weit: Der angehende Schriftsteller John-Boy Walton hat sein erstes Manuskript fertig gestellt und an einen Verlag in New York geschickt. Voller großer Erwartungen beschäftigt er sich in seinen Tagträumen mit der Reaktion der Verleger und seiner künftigen Karriere als Autor - doch wie groß ist seine Enttäuschung, als er auch nach längerer Wartezeit keine Nachricht aus New York erhält. Ungeduldig beschließt er, selbst in die Stadt seiner Träume zu fahren ...

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