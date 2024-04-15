Ein Platz bleibt leer (1)Jetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 1: Ein Platz bleibt leer (1)
42 Min.Folge vom 15.04.2024
John kämpft hart, um seine Aufträge in der Holzbranche zu erfüllen und seinen abgeschlossenen Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Unterdessen beschließen Erin und Mary Ellen, das Elternhaus zu verlassen und nach Charlottesville zu ziehen. Während es so viele Veränderungen im Leben der Waltons gibt, sind alle zugleich damit beschäftigt, ihre Trauer um den verstorbenen Großvater zu verarbeiten. Auch der Tod Flossie Brimmers hat eine tiefe Lücke hinterlassen ...
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