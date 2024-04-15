Die Waltons
Folge 24: Der Gründertag
43 Min.Folge vom 15.04.2024
In Walton's Mountain soll der Gründertag gefeiert werden. Alle Bewohner des Ortes durchstöbern Keller und Kammern, um nach Gegenständen aus der Pionierzeit zu suchen, die an dem Tag ausgestellt werden sollen. Schließlich glaubt fast jede Familie, gerade ihre Vorfahren wären die ersten Siedler im Ort gewesen. Unterdessen muss Jason im Rahmen seiner Ausbildung eine eigene Komposition vorlegen. Sein Stück ist eine Hommage an seine Heimat und heißt "Appalachian Portrait" ...
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