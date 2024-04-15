Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der Gründertag

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 24vom 15.04.2024
Der Gründertag

Der GründertagJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 24: Der Gründertag

43 Min.Folge vom 15.04.2024

In Walton's Mountain soll der Gründertag gefeiert werden. Alle Bewohner des Ortes durchstöbern Keller und Kammern, um nach Gegenständen aus der Pionierzeit zu suchen, die an dem Tag ausgestellt werden sollen. Schließlich glaubt fast jede Familie, gerade ihre Vorfahren wären die ersten Siedler im Ort gewesen. Unterdessen muss Jason im Rahmen seiner Ausbildung eine eigene Komposition vorlegen. Sein Stück ist eine Hommage an seine Heimat und heißt "Appalachian Portrait" ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
SAT.1 GOLD
Die Waltons

Die Waltons

Alle 2 Staffeln und Folgen