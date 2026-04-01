Die Eidechseninsel / Der ÜbernachtungsgastJetzt kostenlos streamen
Dino-Zug
Folge 5: Die Eidechseninsel / Der Übernachtungsgast
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Der kleine Tyrannosaurus Rex Buddy wird von einer Flugsaurier-Familie aufgezogen und erlebt allerhand Abenteuer mit seinen Geschwistern Tiny, Shiny und Don. Der magische Dino-Zug kann durch die Zeit reisen, so dass die kleinen Passagiere unterschiedlichen Dinosauriern begegnen und eine Menge lernen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick