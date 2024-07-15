Zum Inhalt springenBarrierefrei
So geht "Dirty Talk"!

31 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 16

Mit Dr. Diva sollen die Ladies lernen, wie man Wörter für eine erotische Geschichte findet, ohne sich zu schämen, diese auszusprechen. Arielle erklärt sich dazu bereit, sich auf ein Bett zu legen und sich von ihren Mitstreiterinnen schmutzige Wörter ins Ohr flüstern zu lassen. Am Abend gehen die Frauen dann zu einer Kuschelparty und kommen Fremden ganz nah.

