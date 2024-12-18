Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 10: Weihnachtsfeier
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen diesmal: Katze als Weihnachtsmenü; Grillhähnchen; Schuhwurf auf Bush-Pressekonferenz; Verona Feldbusch; Schnarchen; Zu Gast ist die russische Musikgruppe "Dialekt".
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-20: Westdeutscher Rundfunk Köln 2013 & © Season 9: Westdeutscher Rundfunk Köln 2008 & © Season 12: Westdeutscher Rundfunk Köln 2009 & © Season 14: Westdeutscher Rundfunk Köln 2010 & © Season 5: Westdeutscher Rundfunk Köln 2006 & © Season 3: Westdeutscher Rundfunk Köln 2005 & © Season 1: Westdeutscher Rundfunk Köln 2004 & © Season 16: Westdeutscher Rundfunk Köln 2011