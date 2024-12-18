Verona Pooths HundekleidungJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Verona Pooths Hundekleidung
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: Der Tod von Fußballtorwart Robert Enke; Verona Pooth und ihr "Schweinehund", sowie der Fund von Wasser auf dem Mond; Zu Gast ist Peter Merz. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 15. November 2009.
