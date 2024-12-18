Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche Staffel 12 Folge 5 vom 18.12.2024
30 Min. Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Themen sind diesmal u.a.: Der Tod von Fußballtorwart Robert Enke; Verona Pooth und ihr "Schweinehund", sowie der Fund von Wasser auf dem Mond; Zu Gast ist Peter Merz. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 15. November 2009.

