Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 1: Zeiglers Sendung / Zu Gast: Arnd Zeigler
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Wer ist denn da in der Küche der Eppendorfer Grillstation? Das Fernsehen? Arnd Zeigler bereitet sich darauf vor, aus der Imbissküche seine Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ zu senden. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 30.Okt 2011.
