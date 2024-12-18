Yes we Gauck / Zu Gast: Klaas Heufer-UmlaufJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Yes we Gauck / Zu Gast: Klaas Heufer-Umlauf
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche kommt „Yes we Gauck“-rufend in den Imbiss. Er will Obarack oder wie der heißt nachmachen. Doch er hat Ausspracheprobleme mit „Barack Obama“. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 18. März 2012.
