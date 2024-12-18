Der HSV und ihre KörperspracheJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 5: Der HSV und ihre Körpersprache
31 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Der HSV hat verloren und alle reden immer von der falschen Körpersprache. Die Spieler gehen nicht mit der richtige Körpersprache auf dem Platz, hat Dittsche gehört. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 25. März 2012.
