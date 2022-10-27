Skurriler Ohnmachtsanfall: Doc Caros wilder AlltagJetzt kostenlos streamen
Doc Caro - Einsatz mit Herz
Folge vom 27.10.2022: Skurriler Ohnmachtsanfall: Doc Caros wilder Alltag
95 Min.Folge vom 27.10.2022Ab 12
Zum Glück stellt sich der ein oder andere Notfall hinterher als harmlos heraus, und Doc Caro kann zusammen mit den Patient:innen über alles lachen - wie beim skurrilen Ohnmachtsfall eines jungen Mannes, den sie behandelt. Ebenso gehört es zu ihrer Arbeit, schwerkranken Patient:innen den Lebensabschied so würde- und schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Besonders bewegt ist Doc Caro von der Begegnung mit einem älteren Ehepaar, das während der Flut im Ahrtal alles verloren hat.