Doktor Martin
Folge 3: Sturm im Wasserglas
"Doktor Martins" desaströser Auftritt beim Radio-Talk von Heidelinde Kappell ist Tagesthema in Neuharlingersiel - warum geht jemand in eine Talkshow, wenn er nicht einsieht, dass sein Privatleben für andere von Interesse sein könnte? Thea bemüht sich unterdessen, den entlassenen Lehrer Rainer Reede wieder in den Schulbetrieb zu integrieren. Sie ahnt allerdings nicht, welche "alten Wunden" sie damit aufreißt. Zwischen Gert Breitens und seinem Sohn Nils kommt es immer häufiger zu Auseinandersetzungen: Nils möchte den väterlichen Klempnerbetrieb verlassen und studieren, was seinem Vater überhaupt nicht recht ist. Als eine Magen-Darm-Infektion grassiert und immer mehr Menschen erkranken, sieht sich "Doktor Martin" gezwungen, die Bevölkerung über das Radio zu warnen - und löst eine Lawine aus, deren Folgen nicht abzusehen sind.
