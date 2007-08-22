Doktor Martin
Folge 5: Herzflimmern
Melanie ist noch schlechter gelaunt als sonst - die Beziehung zu ihrem Freund Chris ist beendet. Nils Breitens staunt nicht schlecht, als Melanie plötzlich ihr Herz für ihn entdeckt zu haben scheint. Allerdings hat er sich eine "Freundschaft" mit ihr etwas unkomplizierter vorgestellt. Bei einem Unfall im Hafen lernt Martin Helling den Weltenbummler Jan Hansen kennen. Hansen war zuletzt vor mehr als 30 Jahren in Neuharlingersiel, kennt Martin als kleinen Jungen - und war ein guter Freund von Martins Tante Alma. Martin erkennt schnell, dass die beiden mehr als nur Freundschaft verbunden haben muss - und während Alma feststellt, dass auch in ihrem Alter noch Liebe möglich ist, entdeckt Martin ein Gefühl, das ihm eigentlich fremd ist: Eifersucht. Als sich auch noch die 15-jährige Marie Bendicks ausgerechnet in ihren "Doktor Martin" verliebt, ist das Chaos perfekt.
