Doktor Martin
Folge 3: Blut ist dicker
Konkurrenz für Doktor Martin? Sandra Dononelli, Marks Schwester, zieht nach Neuharlingersiel, um dort alternative Behandlungsmethoden anzubieten, und erfreut sich spontan regen Zulaufs allerdings stellt sich die Frage, ob das wirklich an ihren Behandlungserfolgen liegt oder eher an der Tatsache, dass wenigstens sie ihren Patienten zuhört. Nils und Paula haben sich ineinander verliebt. Voller Schmetterlinge im Bauch machen sie sich sogar schon Gedanken über mögliche Kinder und wie diese wohl aussehen würden. Als Paula dabei die Mendelschen Gesetze erklärt, bekommt Nils Zweifel: Ist es möglich, dass Gert Breitens gar nicht sein leiblicher Vater ist? Er macht sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit - und dabei einige erstaunliche Entdeckungen. Doktor Martin wird von Alvin Buhr aufgesucht, der sich Sorgen um den Gesundheitszustand seines Bruders Ede macht. Martin Helling ist schockiert - der junge Mann leidet unter einer Salmonellenvergiftung, und auch Alvin zeigt erste Anzeichen. Aber warum reagiert ihr Vater Victor so ablehnend, als auch er untersucht werden soll? Und warum ist es Martin verboten, Frau Buhr überhaupt zu sehen? Als sich herausstellt, dass Victor Buhr seine Freizeit am liebsten damit verbringt, tote Lebewesen auszustopfen, kommt Doktor Martin ein schrecklicher Verdacht.
