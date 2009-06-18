Doktor Martin
Folge 6: Von Vätern und Söhnen
Pappa ante portas! Der charmante Starchirurg Cornelius Helling kommt zu einem Überraschungsbesuch nach Neuharlingersiel, selbstverständlich mit Gattin Charlotte im Anhang. Martin steht dem Besuch eher skeptisch gegenüber, schließlich haben seine Eltern seit acht Jahren kein Wort mehr mit ihm gewechselt. Während Cornelius den Landarztambitionen seines Sohnes nur Verachtung entgegenbringt, schweigt Charlotte nach wie vor beharrlich. Zur gleichen Zeit bereitet Reiner Reede die Schulsekretärin Gitte auf ihren großen Auftritt beim Talentwettbewerb vor. Er ahnt nicht, dass Gitte sich wegen Problemen mit ihrer Schilddrüse in ärztliche Behandlung begeben hat. Als Martin der wirklichen Ursache auf den Grund kommt, droht der gesamte Talentwettbewerb zu platzen. Erik Honsberg bricht bei der Renovierung seines Elternhauses zusammen. Zeitgleich mit Theas Notruf erfährt Martin den wahren Grund für den Besuch seiner Eltern - und während er versucht, seinem Rivalen im Kampf um Thea Sonnabends Gunst das Leben zu retten, ist er gezwungen eine Entscheidung zu treffen, die sein gesamtes Leben von Grund auf verändern könnte.
