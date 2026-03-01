Downton Abbey
Folge 8: Die Hochzeit
67 Min.Folge vom 01.03.2026
Anlässlich der Hochzeit von Rose und Atticus reisen alle Familienmitglieder und Bediensteten nach London. Die junge Liebe wird auf die Probe gestellt; Familienstreitigkeiten und eine Intrige drohen, das Fest platzen zu lassen. Das ist jedoch nicht das einzige Problem, denn auch die frische Verlobung von Mrs. Crawley und Lord Merton ist am Bröckeln.
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Downton Abbey
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 6: 2015 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 3: 2012 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 4: 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 5: 2014 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved. & © Season 1: 2010 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved & © Season 2: 2011 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved