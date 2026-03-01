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Downton Abbey

Die Hochzeit

NBCUniversalStaffel 5Folge 8vom 01.03.2026
Die Hochzeit

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Downton Abbey

Folge 8: Die Hochzeit

67 Min.Folge vom 01.03.2026

Anlässlich der Hochzeit von Rose und Atticus reisen alle Familienmitglieder und Bediensteten nach London. Die junge Liebe wird auf die Probe gestellt; Familienstreitigkeiten und eine Intrige drohen, das Fest platzen zu lassen. Das ist jedoch nicht das einzige Problem, denn auch die frische Verlobung von Mrs. Crawley und Lord Merton ist am Bröckeln.

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