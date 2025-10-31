Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 30vom 31.10.2025
Für immer und ewig (2)

Folge 30: Für immer und ewig (2)

53 Min.Folge vom 31.10.2025

Sully ist schon seit mehreren Tagen verschwunden und Dr. Quinn beginnt, sich Sorgen zu machen. Alles sieht danach aus, als hätte der Trapper sie kurz vor der Hochzeit verlassen. Doch Mike hält an ihrer Liebe fest, und tatsächlich: Kurz vor dem großen Tag kehrt Sully zurück, und die beiden können sich endlich das Jawort geben.

