Die Gerüchteküche brodelt! Lässt sich Eva Benetatou Fett absaugen?Jetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 4: Die Gerüchteküche brodelt! Lässt sich Eva Benetatou Fett absaugen?
43 Min.Ab 12
Wieder da für neue Filler in Nase und Lippen. Eva Benetatou erzählt, dass sie sich mit mehr einfach wohler fühlt - auch wenn ihre Follower finden, dass sie das gar nicht nötig hat. Rick konfrontiert sie mit einem Gerücht. Er hat gehört, dass sie sich Fett absaugen lassen will. Nicht sinnvoll, findet er - denn das bekommt man eigentlich auch mit Sport hin. Was ist dran am Gerücht?
