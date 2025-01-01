Hollywood, wir kommen! - Vincent de Paul zu Besuch bei den Beauty-DocsJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 9: Hollywood, wir kommen! - Vincent de Paul zu Besuch bei den Beauty-Docs
46 Min.Ab 12
Rick und Nick empfangen den Hollywood-Schauspieler Vincent de Paul, der mit der Beauty-Welt der Jungs viel anfangen kann. Er lädt sie prompt nach Hollywood ein, das sie mit offenen Armen empfangen würde. Rick und Nick sind Feuer und Flamme.
