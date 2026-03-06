Eine unerwartete EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 41: Eine unerwartete Entscheidung
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Der Halbfinal-Kampf zwischen Jackie Chun und Tien Shinhan ist ein echtes Spektakel. Beide greifen tief in die Trickkiste, um sich den entscheidenden Vorteil zu sichern. Das geht so weit, dass sogar das Publikum aufpassen muss, nicht aus Versehen verletzt zu werden ...
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