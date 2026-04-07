Dragonball
Folge 11: Treffpunkt: Turnier
21 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Die Freunde erkennen einander kaum, als sie zum großen Turnier eintreffen. Goku zum Beispiel ist so gewachsen, dass er komplett verändert scheint. Tenshinhan, Yamchu, Kuririn und Chao-Zu erscheinen unterdessen so spät, dass sich die anderen bereits Sorgen machen. Nur der Herr der Schildkröten ist eigentlich so wie immer ...
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