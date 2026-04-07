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Dragonball

Treffpunkt: Turnier

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 11vom 07.04.2026
Treffpunkt: Turnier

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Dragonball

Folge 11: Treffpunkt: Turnier

21 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Die Freunde erkennen einander kaum, als sie zum großen Turnier eintreffen. Goku zum Beispiel ist so gewachsen, dass er komplett verändert scheint. Tenshinhan, Yamchu, Kuririn und Chao-Zu erscheinen unterdessen so spät, dass sich die anderen bereits Sorgen machen. Nur der Herr der Schildkröten ist eigentlich so wie immer ...

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