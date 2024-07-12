Farmhausflair und KaribikfeelingJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 3: Farmhausflair und Karibikfeeling
42 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 6
Emily und Chris wollen eine Küche in die an ihr Haus grenzende Scheune einbauen. Damit das Design auch das besondere Farmhausflair bekommt, beschließen die beiden, mit naturbelassenen Materialien zu arbeiten. Etwas tropischer soll es stattdessen bei Camellia und Evan werden, die keinen Winter mehr in ihrem kalten Badezimmer verbringen möchten. Vielmehr wollen sie das sommerliche Gefühl der Karibik in ihr Haus holen.
