Weiße Küche und opulentes BadJetzt kostenlos streamen
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
Folge 7: Weiße Küche und opulentes Bad
42 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6
Für ihr erstes Haus hat sich Alanna viel vorgenommen, denn auch ohne Vorerfahrung möchte sie aus Kostengründen alles selbst machen. Insbesondere die Küche ist für sie ein wichtiger Raum, der mit seinem modernen Design zuerst fertigwerden soll. In Nottinghamshire legen Preet und Paul den Fokus stattdessen auf das Badezimmer, welches dem luxuriösen Standard eines Hotels entsprechen soll. Deshalb dürfen ein Kronleuchter und eine goldene Badewanne nicht fehlen.
