Drei Teller für Lafer
Folge 12: Runde Sache
44 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Drei Hobbyköche aus drei Generationen stellen sich der Herausforderung, das Motto "Runde Sache" auf ihre Teller zu bringen. Jedes Kochtalent kreiert mit persönlichen Zutaten ein Gericht - Johann Lafer kommentiert, moderiert und hat den ein oder anderen Kochtipp parat. Und: Er stellt sich auch selbst an den Herd, um fürs Publikum zu kochen. Wer gewinnt den "Teller des Tages"? Und wie schmeckt dem Publikum Lafers kulinarische Kreation?
