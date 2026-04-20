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Drunk Dates

Auf ein Date mit Alf

ATVStaffel 4Folge 1vom 20.04.2026
Auf ein Date mit Alf

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Drunk Dates

Folge 1: Auf ein Date mit Alf

49 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 16

In der ersten Folge von Drunk Dates trifft der lebensfrohe Christian auf Mia. Zwischen den beiden geht es schnell ans Eingemachte und schon bald werden sehr persönliche Themen angesprochen. Auch Johanna und Patrick wagen das Experiment Drunk Dates. Und auch Sarah und Nikolas lernen einander bei Drunk Dates kennen. Zwischen ehrlichen Gesprächen über das Kind von Sarah und ersten Zukunftsgedanken wird schnell klar: Dieses Treffen hat es in sich.

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