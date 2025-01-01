Edel & Starck
4 StaffelnAb 12
4 StaffelnAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Edel & Starck
Gegensätze ziehen sich an: Felix Edel, meist lässig-locker, bisweilen chaotisch, hat vor allem ein großes Herz für die Nöte seiner Klienten. Sandra Starck, mit scharfem Verstand ausgestattet, ist hart im Beruf und privat eine heimliche Romantikerin. Zusammen betreiben sie die Anwaltskanzlei "Edel & Starck" in Berlin, Prenzlauer Berg - ein Dream-Team für die Klienten. Und wenn einmal die Fetzen fliegen, muss "Biene", Sekretärin und gute Seele des Büros, dazwischenfunken.