Ein Hof zum Verlieben
Folge 12: Pro Bono
23 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 6
Während Laura sich freundlich um eine Patientin von Anna kümmert, entgeht ihr, dass Maja eine große Sorge vor ihrer Mutter verbirgt. Tim hasst sich dafür, dass er sich von Oliver hat provozieren lassen. Er will nicht, dass das wieder passiert und macht Oliver eine klare Ansage. Susi bringt Holtmann und Leonard für die Erstellung von Social Media-Content zusammen - und zweifelt schnell daran, dass das eine gute Idee war.
