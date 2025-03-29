Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Live, überraschend, ungefiltert: An vier Samstagen, live und irgendwo in Deutschland. Wo genau Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Quizpulte aufschlagen werden? Ein Geheimnis, bis kurz vor der Ausstrahlung. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat am Tag der Show die Möglichkeit, Joko & Klaas zu besuchen, live als Kandidat:in dabei zu sein und um 100.000 Euro zu quizzen.
Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf eine Idee für ein neues Format haben, stehen die Chancen sehr gut, dass sich Millionen Menschen dafür begeistern. Das haben die Showmaster mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" erneut bewiesen. Das Besondere am neuen Quiz: Es findet immer an einem anderen Ort statt. Wo genau Joko und Klaas ihr Quizpult aufstellen, bleibt bis zur Ausstrahlung jedoch geheim.
Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer, die oder der in der Region lebt, hat am Tag der Show die Möglichkeit, live als Kandidat:in dabei zu sein und um 100.000 Euro zu quizzen.
Drei Personen treten gleichzeitig in 25 Quizrunden gegeneinander an. Die Fragen sind in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt: leicht, mittel, schwer oder "Albtraum-Frage“. Wer innerhalb von 90 Sekunden richtig antwortet, bringt sich und seine Mitspieler:innen gleichermaßen eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet allerdings niemand, müssen alle drei aktuellen Spieler:innen die Show verlassen und werden nachbesetzt.
Nach jeweils fünf Fragen kommt eine Spezialrunde. Die Kandidat:innen müssen eine Frage dann unter besonderen Bedingungen beantworten oder werden mit einer Versuchung in Form von zusätzlichen Gewinnen konfrontiert. Es gibt vier Arten von Spezialrunden, die in jeder Sendung einmal vorkommen: Experiment, Versuchung, Entscheidung und Spiel.
Wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt und nimmt 100.000 Euro mit.
Alle Sendetermine von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"
Die Pilotfolge der Show fand am 21. April 2024 in Berlin im Rahmen des 24-Stunden-Sendetags von Joko und Klaas statt.
Die offizielle erste Staffel von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" lief ab März 2025 immer samstags um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Das waren die Sendetermine und -orte der ersten Staffel:
- 22. März 2025: Autohof Bad Rappenau Nord, Bad Rappenau
- 29. März 2025: Seebrücke Koserow, Koserow
- 5. April 2025: Mittelstation Zwölferkogel, Saalbach-Hinterglemm
- 12. April 2025: Gasthaus Brinnis, Schönwölkau
Alle Folgen von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" im Stream auf Joyn
Alle Episoden von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" kannst du kostenlos auch nach der Ausstrahlung auf Joyn anschauen. Zusätzlich findest du dort Highlight-Clips mit besonderen Momenten der Show.
Die Übertragungsorte von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)"
Wo die einzigartige Quizshow stattfindet, erfahren die Zuschauer:innen erst, wenn die Sendung startet. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wählen die Orte, an denen sie ihr Quizpult aufstellen, im Wechsel willkürlich aus - und die Locations könnten unterschiedlicher nicht sein.
Für die Auftaktfolge wählte Joko den Autohof Bad Rappenau an der A6. Da sich Bühnenaufbauten an einer Tank- und Rastanlage kaum verheimlichen lassen, waren bereits zu Beginn der Sendung viele Zuschauer:innen vor Ort.
Die zweite Folge der ersten Staffel schlug buchstäblich hohe Wellen: Sie fand auf der Seebrücke Koserow auf Usedom direkt an der Ostsee statt.
Vom Meer in die Berge: Spielort der dritten Episode von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" war eine Skipiste in Österreich. Neben der Mittelstation Zwölferkogel in Saalbach-Hinterglemm gingen Joko und Klaas auf Sendung. Wer dabei sein wollte, musste die Gondel nehmen.
In der letzten Folge von Staffel 1 ging es für Joko und Klaas nach Sachsen in die Gemeinde Schönwolkau. Dort luden sie die Zuschauer:innen in das Landgasthaus Brinnis ein. Es gab Sitzplätze und Dorffest-Atmosphäre.
Start bei "Joko und Klaas gegen ProSieben": So ist die neue Quiz-Show entstanden
Wie bloß kommt man auf so eine Show-Idee? Entstanden ist "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" im Rahmen eines 24-stündigen Programmtags von "Joko und Klaas gegen ProSieben" am 21. April 2024. Die Pilotausgabe war eines der Programm-Highlights, die sich die selbsternannten Programmchefs für ihre eintägige Sendestrecke ausgedacht hatten. Vor laufender Kamera holten sich Joko und Klaas damals die telefonische Zusage vom Senderchef, die Quizshow fortsetzen zu dürfen.
So kannst du bei "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" teilnehmen
Du willst selbst Kandidat oder Kandidatin im spontansten Quiz Deutschlands sein? Eine Bewerbung kannst du dir hier zwar sparen, brauchst allerdings schon etwas Glück. Denn ob du dabei sein kannst, ist davon abhängig, wo du wohnst oder dich gerade aufhältst. Wenn du es innerhalb der Live-Sendung an den Ort schaffst, an dem Joko und Klaas ihr Quizpult aufgestellt haben, und das Glück hast, unter den Auserwählten zu sein, spielst du um eine sehr hohe Gewinnsumme.
Lass also alles stehen und mach dich auf den Weg! Keine Sorge, wenn du es nur kurz vor knapp schaffen solltest: Es gab schon Kandidat:innen, die erst Minuten vor Schluss der Sendung dabei waren und trotzdem 100.000 Euro gewannen. Die einzige Voraussetzung zur Teilnahme: Du musst über 18 Jahre alt sein.
Also: Schau immer in die Sendung rein, denn das Quizpult könnte gleich bei dir um die Ecke stehen!